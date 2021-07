Dopo un periodo di calma per Xbox , la divisione videoludica di Microsoft inizia a fare sul serio con uno dei suoi pezzi da novanta: Flight Simulator . Già disponibile su PC dallo scorso agosto, il simulatore di volo realizzato da Asobo Studio arriva su console per la prima volta in quasi quarant'anni di storia: il risultato è un adattamento che debutta in esclusiva sulle piattaforme di nuova generazione Xbox Series X e Series S al fine di permettere a chiunque di volare nei cieli, senza rinunciare alla sua anima marcatamente simulativa .

Certo, la casa di Redmond ha dovuto fare qualche sacrificio e apportare alcune modifiche sostanziali per far sì che un'esperienza così realistica arrivasse su console e fosse perfettamente controllabile tramite un comune joypad, ma al netto di qualche differenza e di un'interfaccia utente che non brilla esattamente per immediatezza, il risultato si può dire indubbiamente riuscito: Microsoft Flight Simulator mantiene anche su Xbox Series lo stesso splendore grafico e un'esperienza di gioco avvincente, offrendo al popolo console la possibilità di esplorare (virtualmente) le meraviglie del mondo in cui viviamo grazie a un'accuratezza fuori dal comune.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI PILOTI - Primo compito di Asobo Studio, il team che si è occupato della nuova incarnazione della storica saga simulativa di Microsoft lanciata per la prima volta nel 1982, è stato quello di adattare l'interfaccia e l'esperienza di gioco a una fruizione differente dal solito: rendere perfettamente utilizzabile il gioco anche su un televisore di grandi dimensioni, posizionato verosimilmente a distanza di un metro o due dal giocatore che, anziché controllare il tutto con tastiera e mouse (o con periferiche ad hoc), avrebbe gestito l'aeromobile con un controller wireless.

In tal senso gli sviluppatori hanno deciso di lavorare su più fronti, ridisegnando l'interfaccia con una serie di riquadri di dimensioni generose in cui sono racchiusi tutti gli elementi principali di Flight Simulator: Voli di scoperta, Mappa del mondo, Addestramento di volo e altre Attività sono visibili nella schermata principale, la quale eredita dall'edizione PC un elemento poco comodo da usare con un controller, ovvero un mouse virtuale. Già, perché anziché incentrare l'uso dei menu sulla croce direzionale o sugli stick analogici, Asobo ha preferito adattare l'esperienza di gioco esistente su PC nel modo più veloce, ma probabilmente meno indicato per l'occasione.

Dopo un po' di ore ci si prende la mano, per carità, tuttavia muoversi tra le sezioni principali e secondarie o gestire i mille parametri necessari a far decollare un aereo potrebbe essere un'operazione tortuosa nelle prime battute di gioco. Fortunatamente, a livello di "introduzione" per i nuovi piloti il team ha rivisto il sistema di tutorial e ha integrato nell'esperienza di gioco un vero e proprio Assistente di volo, un'intelligenza artificiale che può guidare i giocatori alle prime armi nell'apprendimento delle basi all'interno dell'apposita sezione dedicata all'Addestramento. Si tratta di un percorso graduale suddiviso in quattro sezioni che insegna come effettuare le manovre di base, come decollare e atterrare, ma anche come completare un rullaggio, volare sottovento, atterrare senza motore o senza ausilio di equilibratori.

IL MONDO NELLE PROPRIE MANI - Superato l'impatto iniziale, Microsoft Flight Simulator si conferma uno spettacolo per gli occhi anche in questa incarnazione Xbox, con un adattamento eccezionale che consente di esplorare il mondo senza limitazioni, contando su più di 37mila aeroporti, 2 milioni di città e 1.5 miliardi di edifici, che potrete sorvolare a bordo di decine di velivoli: dagli aerei leggeri ai jet commerciali, incluse new-entry come aeromobili dotati di galleggianti (per atterrare sulle superfici acquatiche) o di slitte (per quelle innevate) che potranno essere sbloccati gratuitamente all'interno di un pacchetto d'installazione di dimensioni generose (oltre 100 GB).

Il tutto, come succede peraltro già su PC, è impreziosito da un sistema dinamico che, sfruttando il cloud di Azure e le mappe di Bing (entrambe tecnologie di proprietà di Microsoft), assicura la possibilità di volare con condizioni meteo in tempo reale che vanno a influenzare la temperatura e umidità, la velocità e direzione del vento, oltre alla pioggia e alle condizioni di illuminazione. Il cloud assicura inoltre una perfetta riproduzione della situazione di traffico aereo per tutti coloro che desiderassero volare all'insegna del massimo realismo.

Fortunatamente la versione console di Flight Simulator non richiede di essere perennemente connessi alla rete: nel pacchetto da 100 GB infatti è inclusa una modalità che consente di volare offline e godersi tante attività differenti, dai Voli di scoperta (sono sei di base, che permettono di esplorare Nepal, Egitto, Polinesia Francese, New York, Rio de Janeiro e Napoli) alle Escursioni naturalistiche (grazie alle quali scoprirete le meraviglie del mondo, dai Balcani al Nevada, passando per la Patagonia). Per gli amanti delle imprese più ostiche, inoltre, l'apposita modalità Sfide di atterraggio vi consentirà di mettervi alla prova in alcuni degli aereoporti più difficili al mondo.

Se è vero che i contenuti inclusi nel pacchetto di base potrebbero esaurirsi abbastanza in fretta, grazie all'introduzione dei cosiddetti World Update già lanciati nei mesi scorsi su PC (e disponibili gratuitamente anche nella versione console) gli sviluppatori hanno aumentato a dismisura il numero di attività ed escursioni da affrontare, con decine di Voli di scoperta e naturalistici che permettono di lasciarsi ammaliare da un comparto grafico più bello che mai. Anche su console Xbox, Microsoft Flight Simulator si conferma una gioia per gli occhi, raggiungendo la risoluzione 4K e mantenendo un frame-rate quasi sempre ancorato ai 30 fotogrammi per secondo.

Gli sviluppatori hanno preferito non sacrificare la resa grafica per raggiungere una fluidità superiore, ma considerando il ritmo compassato dell'esperienza di volo è molto difficile rendersi conto della differenza. E a proposito di volo, un plauso merita certamente il processo di adattamento del sistema di controllo: Asobo Studio è riuscito a sfruttare ogni tasto a disposizione nel controller ufficiale di Xbox Series X e Series S grazie a un uso intelligente di combinazioni per la gestione dei parametri avanzati, ma consentendo praticamente a chiunque - specialmente ai neofiti - di comprendere facilmente in che modo gestire l'aeromobile e spiccare il volo.

Certo, per ottenere il massimo da Microsoft Flight Simulator, su PC come su console, resta consigliato l'uso di una periferica ad hoc: al momento la situazione su Xbox non è delle migliori, con i primi accessori compatibili che arriveranno a partire dall'autunno, ma nel frattempo gli aspiranti piloti virtuali potranno prendere la mano con il sistema di controllo alternativo e lasciarsi conquistare da un'esperienza sì esigente, ma incredibilmente appagante quando si riesce a effettuare un decollo perfetto o ad atterrare al meglio dopo una turbolenza. E il fatto che Flight Simulator sia accessibile sul catalogo di Xbox Game Pass al lancio è un elemento da non sottovalutare: gli abbonati al servizio di Microsoft possono scaricare senza costi aggiuntivi il simulatore di volo e magari scoprire una passione a lungo sottovalutata. Provare per credere!



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X sfruttando una versione preliminare messa a disposizione dagli sviluppatori. Dopo un lungo tutorial con cui abbiamo appreso le basi di volo e i movimenti più avanzati, ci siamo lanciati alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta tra Voli naturalistici e altre attività introdotte nei cinque aggiornamenti dedicati a Giappone, Stati Uniti, Europa, Scandinavia e Londra.



Può piacere a chi…

… ama i simulatori di volo ed è in cerca di un'esperienza realistica

… vuole esplorare (virtualmente) il mondo e vuole perdersi tra attività e voli naturalistici

… vuole un assaggio delle potenzialità delle console di nuova generazione



Potrebbe deludere chi…

… spera di trovare un sistema di gioco arcade e immediata

… preferisce un'esperienza senza compromessi nei controlli e a livello tecnico

… ama le esperienze frenetiche e poco incentrate sul realismo



Microsoft Flight Simulator è un gioco consigliato a chiunque, senza distinzioni di età.



Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!