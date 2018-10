Nel 2015 Life is Strange è stato, a suo modo, una rivelazione. Partito tra gli scetticismi della critica, questa avventura grafica in salsa adolescenziale, puntata dopo puntata, è riuscita a farsi amare dal grande pubblico. Al netto della patina hipster al di sopra della soglia di sopportazione - ma quando mai una diciottenne da bici a scatto fisso come la protagonista ascolta José Gonzales e i Mogwai , al massimo Alessandra Amoroso - la produzione, nonostante gli evidenti limiti tecnici e di budget, si è distinta per la sceneggiatura d’autore, in grado di farsi dare del Lei persino dalle serie TV. Amicizia, depressione, insicurezza, routine, ma anche bullismo, solitudine, spensieratezza, morte, amore, noia, rancore, emarginazione: la prima “stagione” ha messo in scena, pur con qualche stereotipo di troppo, il mondo dei teenager, ma non solo . Life is Strange ha rappresentato l’eterno ritorno delle piccole cose e la lentezza della vita di provincia, stravolgendone la quotidianità con squarci di paranormale e momenti di dramma sorprendentemente credibili. Roads , il primo episodio della seconda serie, racconta oggi una storia nuova di zecca, ma la formula di gioco resta pressoché invariata. E non a caso la prima canzone che sentirete sarà Lisztomania dei Phoenix : ovvero, una hipsterata pazzesca.

Dunque siamo a Seattle, il 28 ottobre 2018. Prima scena: la telecamera di servizio piazzata all’interno dell’abitacolo della volante riprende un poliziotto chiamato a intervenire in un quartiere residenziale. L’inquadratura è fissa sull’agente che, pistola in pugno, scende dalla vettura. Pochi istanti dopo una forza oscura scaraventa l’uomo a terra e rovescia il veicolo. Seconda scena, stesso giorno, ma qualche ora prima. Tornando da scuola Sean Eduardo Diaz , sedicenne di sangue messicano, confida alla migliore amica, Lyla , quanto gli piacerebbe andare in camporella con la biondina Jenn . Il problema è che la signorina quella sera sarà a una festa dove il nostro non ha alcuna intenzione di mettere piede. L’impicciona Lyla gli strappa allora il telefono dalle mani e manda parole alla melassa via WhatsApp alla diretta interessata. Sei incastrato cocco bello, se questa sera non ti presenti, rimedi una figura da cioccolataio. Amen. A casa Sean è atteso dal padre, un meccanico con un cuore grande così e il sorriso sempre stampato sulle labbra, e dal fratello di nove anni, Daniel , che ha una voglia matta di Halloween per travestirsi da zombie. Della madre, invece neanche l’ombra. La famiglia di ispanici non naviga di certo nell’oro : il padre fatica ad arrivare a fine mese e Sean contribuisce al bilancio lavorando al drugstore dopo la scuola. Il tempo stringe, meglio preparare il minimo sindacale per sopravvivere a un party : nella lista della spesa non possono certo mancare alcolici, bong, patatine, schifezze varie e, volendo proprio essere ottimisti, preservativi.

Peccato che a quella festa Sean non andrà mai. Senza svelare nulla vi anticipiamo che, pochi minuti dopo aver infilato l’occorrente nello zaino, una tragedia cambierà per sempre la vita dei due fratelli . I quali si ritroveranno, loro malgrado, a fuggire da Seattle in direzione sud , verso gli sterminati spazi dell’Oregon, soli, con una manciata di dollari in tasca, senza sapere dove andare, cosa fare e, soprattutto, di chi potersi fidare. Gli eventi li costringeranno a mettere in pratica un insegnamento che ognuno di noi conosce dall’infanzia: l’importanza di proteggersi l’un l’altro . Comincia così il nuovo romanzo videoludico sviluppato dai francesi di Dontnod. Contrariamente a quanto sostenuto dalle prime critiche internazionali emerse in rete, riteniamo che questo episodio introduttivo superi di diverse lunghezze in qualità di scrittura l’incipit della tanto osannata prima stagione. Nonostante i protagonisti siano un adolescente e un bimbo con le labbra ancora sporche di latte, il taglio della narrazione qui appare nettamente più maturo e sembrano assenti certi passaggi a vuoto, certi infantilismi che affliggevano il predecessore. I bivi sono tanti e, proprio come nella vita, spesso non esistono scelte giuste e sbagliate . Il ritmo poi, a differenza di quanto abbiamo letto in giro, ci ha convinto senza riserve: ci sono momenti in cui la vita dei due ragazzi viene stravolta di colpo dalla furia del destino e, altri, invece, dove i fratelli parlano, ingannano il tempo con facezie, si prendono reciprocamente cura di loro oppure, semplicemente, tacciono. Riteniamo che proprio nei frangenti di introspezione Dontnod abbia dato il meglio di sé : questo prologo sarà ricordato per i lunghi silenzi in cui smarrirsi e per le fasi di costruzione del rapporto tra i due ragazzi o di esplorazione, scandite dalle sole corde di una chitarra acustica, come accade in un certo The Last of Us.

Tecnicamente poi la produzione è migliorata tantissimo : esteticamente Life is Strange 2 sarà anche distante anni luce dalla resa grafica dei titoloni che macinano milioni di utili, ma la direzione artistica pastellosa, che riprende le fila della prima serie, riesce sempre a farsi apprezzare. I modelli poligonali sono ora meno squadrati e la quantità di dettagli a schermo, così come l’efficacia del sistema di illuminazione, è decisamente superiore. L’aspetto che semmai ci ha deluso è il conservatorismo, ai limiti del reazionario, dell’impianto di gioco : Sean e Daniel chiacchierano, prendono una decisione in luogo di un’altra, esplorano, ispezionano e utilizzano oggetti, leggono cartelli e documenti. I muri invisibili abbondano, la direzione è quasi sempre una sola e si interagisce con l’ambiente solo nei casi stabiliti dagli autori. Stavolta manca il potere di riavvolgere il tempo e l’elemento sovrannaturale c’è, ma sarà sviluppato solo nelle puntate successive . Il punto è che in Roads, tirando le somme, si fanno pressoché le stesse identiche cose che nel primo Life is Strange. Sarebbe tuttavia avventato giudicare ora l’intera stagione: questo è un capitolo evidentemente interlocutorio, dove gli autori affrontano solo a volo d’uccello alcuni argomenti scabrosi - come l’abbandono minorile o il razzismo - e mettono in tavola tantissime carte, tenendole in buona parte (e giustamente) coperte. Resta il fatto che ai titoli di coda avremmo voluto andare avanti ancora e abbiamo sbuffato, sapendo che passeranno settimane prima che esca il secondo episodio. Non è forse questo il segno che Life is Strange ha colpito ancora?



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato Life is Strange 2 - Episodio 1 "Roads" grazie a un codice per il download fornito dal distributore. La prova è avvenuta collegando PS4 Pro a un televisore LG da 60 pollici in Ultra-HD 4K. Per portare a termine l’episodio servono dalle 3 alle 5 ore a seconda di quanto intendete prendervela comoda. In questo genere di giochi però il consiglio è di non correre. Non ha senso..



Può piacere a chi…

… adora le avventure incentrate su una sceneggiatura forte

… non disdegna affatto che un videogioco affronti tematiche scottanti come razzismo o bullismo

… ha amato alla follia la prima stagione



Potrebbe deludere chi…

… ha amato il primo Life is Strange al punto da volere un sequel con gli stessi personaggi

… si aspettava maggiore innovazione nelle meccaniche di gioco

… nei videogiochi vuole anzitutto essere libero di andare dove gli pare



Life is Strange 2 - Episodio 1 "Roads" è riservato al pubblico maggiorenne, ma per la delicatezza con cui sono trattati gli argomenti e la bellezza generale dell’opera, può essere giocato da ragazzi sotto la guida genitoriale.