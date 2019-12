LEGO Builder's Journey, i mattoncini prendono vita in un puzzle game per smartphone

LEGO Builder’s Journey è costruito attorno a piccole scene in cui, utilizzando i mattoncini forniti, il giocatore dovrà trovare una soluzione per poter superare gli ostacoli e proseguire verso un altro piccolo mondo fatto di mattoncini e di idee.

Come in ogni puzzle game che si rispetti, le “regole” del mondo di gioco vengono svelate pian piano, senza suggerimenti chiari o scritte di nessun tipo: semplicemente, il gioco mostra come si può aggirare un ostacolo o superare un rompicapo con un livello semplice, magari troppo guidato, per poi utilizzare quelle regole appena imparate in compiti via via più complessi.

Quindi si parte da semplici castelli di sabbia (costruiti con i LEGO, naturalmente) per arrivare a stagni fangosi in cui le costruzioni che devono portarci all’uscita sprofondano, aggiungendo un livello di complessità ulteriore. In altri livelli dovremo capire come utilizzare delle fonti energetiche, un po’ in stile Minecraft, oppure come distruggere macchinari per poterci liberare e poter proseguire.

Pur senza nessuna scritta sullo schermo, LEGO Builder’s Journey sa anche raccontare una piccola storia, da scoprire di scena in scena, anche se i protagonisti assoluti sono ovviamente i mattoncini e i modi creativi con cui dovremo usarli: non sempre vanno usati tutti quelli forniti, e a volte qualche scena nasconde dei segreti, da scoprire per poter proseguire. Il livello di complessità, insomma, può diventare presto molto intrigante.

Dove il gioco soffre un po’ è nel metodo di controllo, non sempre precisissimo se si gioca su Apple TV: il telecomando del set top box di Apple consente di gestire lo spostamento, l’orientamento e la disposizione dei pezzi tramite controlli touch, ma il controllo è talvolta reso difficoltoso dalla prospettiva isometrica e da una risposta al tocco non troppo precisa.

Le cose migliorano, sempre su Apple TV, se si collega un controller (noi abbiamo usato quello di Xbox One), anche se avremmo preferito che lo spostamento dei pezzi fosse associato alla croce digitale e non solamente al controllo analogico, per potersi posizionare in modo ancora più preciso. Su iPhone tutto si gestisce con un singolo tocco: si aggancia il pezzo, con un “tap” si ruota, e il posizionamento si ottiene in modo quasi magnetico, lasciando il pezzo che si vuole posizionare per alcuni istanti sopra il blocco di destinazione.

Insomma, una nuova uscita su Apple Arcade che merita davvero di essere provata, se si è alla ricerca di un puzzle game ben pensato e costruito, da godere in tranquillità anche grazie a musiche di sottofondo per nulla invadenti ma capaci di creare una certa atmosfera.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato LEGO Builder's Journey su Apple TV, sia utilizzando il telecomando in dotazione che un controller Xbox One, collegato alla periferica tramite connessione wireless. Dopo la prova sul grande schermo, ci siamo concessi una prova su smartphone testando la bontà degli enigmi anche su iPhone X, apprezzando particolarmente il sistema di controllo basato sul touchscreen. Il gioco è disponibile all'interno dell'abbonamento Apple Arcade e funzionante su tutti i dispositivi che supportano iOS 13, iPadOS, tvOS 13 e macOS Catalina.



Può piacere a chi…

… cerca un puzzle game non banale da vivere in tranquillità

… ama alla follia tutto quanto ruota attorno ai LEGO

… cerca sfide che non siano legate alla destrezza di un sistema di controllo



Potrebbe deludere chi…

… preferisce giochi più dinamici e basati sull’azione

… non si trova a suo agio con i controlli in prospettiva

… ha bisogno di un percorso più guidato per divertirsi



LEGO Builder's Journey è un gioco consigliato a un pubblico di tutte le età.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!