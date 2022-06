F1 22 è l'ennesima simulazione di guida vincente di Codemasters

A parte il "porpoising", che il team di sviluppo non è riuscita a inserire in tempo per la pubblicazione sul mercato, gli sviluppatori hanno svolto un lavoro davvero sublime nel riprodurre il comportamento delle monoposto 2022 (che hanno un baricentro più basso e un peso maggiore) e delle nuove gomme Pirelli da 18 pollici.

L'effetto suolo permette a Ferrari, Redbull, McLaren e compagnia bella di restare incollate all'asfalto in curva

e alle auto che seguono di avvicinarsi senza subire le famose turbolenze aerodinamiche.

MODELLO DI GUIDA REALISTICO

importante inserire la monoposto in curva in modo preciso o passare dolcemente sui cordoli

- In F1 22 basteranno un paio di giri di pista per accorgersi di quanto sia cambiato il gioco rispetto alla versione precedente e di come siaper non girarsi come Leclerc alla variante alta a Imola. E, soprattutto, con setup così bassi si sentiranno ancor di più le sconnessioni e le buche presenti in pista.

Codemasters ha fatto un lavoro superbo sul modello di guida e ha cercato di

rendere ancor più intelligenti e furbi i piloti computerizzati: Max, Charles, Lando, Lewis e soci attaccano e difendono in modo più convincente

rendere le gare più combattute

rispetto al passato e si adeguano alle performance del giocatore. Indipendentemente dal livello selezionato, l'IA di Codemasters punta ae a non mortificare troppo il giocatore. Come sempre è possibile settare il livello di simulazione in base alle proprie esigenze e capacità: da questo punto di vista non c'è nulla da eccepire.

Tra le novità proposte da F1 22 segnaliamo anche

l'introduzione del giro di formazione e le soste manuali ai box

ha aggiornato anche i layout dei circuiti di Barcellona, Melbourne e Abu Dhabi

(si tratta semplicemente di posizionare la monoposto perfettamente nella piazzola), un miglior funzionamento della safety car, le Sprint Race e il campionato di F2 che verrà aggiornato nel corso della stagione. Codemasterse ha aggiunto il Miami International Autodrome che fatto il suo debutto lo scorso maggio.

UNA VITA DA STAR

F1 Life, un hub che dovrebbe favorire la socializzazione tra i giocatori prima di scendere in pista online

i giocatori potranno esibire le supercar acquistate

- Una delle novità più pubblicizzate del nuovo simulatore di guida è. Codemasters ha cercato di riprodurre lo stile glamour e la vita lussuosa dei piloti di F1: in F1 Life, i trofei ottenuti (ci sono anche gli highlights delle gare), arredare la loro casa e personalizzare il look del proprio avatar.

Sono disponibili

una serie di gadget per abbellire la propria abitazione e migliorare l'aspetto da star del proprio alter-ego

: possono essere sbloccati giocando nelle varie modalità di gioco oppure acquistati con denaro reale. L'idea è caruccia, soprattutto nel contesto di una lobby multiplayer prima di scendere in pista.

LE SUPERCAR

Pirelli Hot Lap

scendere sulle piste di F1 con alcune supercar prodotte da Ferrari, Aston Martin, McLaren e Mercedes

– Tra le modalità di gioco debutta lache permette al giocatore di. L'idea è quella di riprodurre il programma di corse organizzato dalla casa milanese: la modalità è strutturata a scenari da completare che cambiano in base al livello di difficoltà e agli obiettivi da completare.

Se con le monoposto di F1 Codemasters ha pienamente convinto, con le supercar lo ha fatto meno:

le auto stradali tendono a scivolare un po' troppo, soprattutto nei cambi di direzione e in frenata

La modalità storia Braking Point, invece, ha salutato dopo un anno, mentre la Carriera nella doppia versione (Scuderia/Pilota) è stata migliorata

. Piacerà a chi gioca abitualmente a Forza Motorsport o Gran Turismo: chi ci cerca un modello più simulativo all'Assetto Corsa non l'amerà particolarmente.: ora è possibile iniziare con team e budget diversi ed è possibile avere come secondo pilota anche icone come Jacques Villeneuve, Mark Webber e Nico Hülkenberg.

Da vedere F1 22 resta uno spettacolo: le monoposto sono state riprodotte alla perfezione

le cut-scene che contribuiscono a ricreare l'atmosfera di un vero weekend di gara

così come tutto il carrozzone della F1, lo split-screen funziona sempre problemi e il frame-rate è solidissimo. Le animazioni dei piloti sono migliorate, così come. Per quanto riguarda la telecronaca (limitata sempre al pre e al post gara), Davide Valsecchi va ad affiancare Carlo Vanzini.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato F1 22 grazie a un codice per il download fornito da Codemasters ed EA su PlayStation 5, vincendo il Campionato del Mondo del 2022 in faccia a Verstappen, personalizzato il nostro avatar meglio di Sir Lewis e guidato su piste leggendarie con supercar stradali.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… vuole sfidare Super Max… desidera emulare i look particolari di Hamilton… sogna di vincere il Mondiale partendo con un team da zero… sperava di provare il porpoising… si aspettava qualche modalità più sostanziosa… voleva gareggiare con monoposto storicheF1 22 è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.