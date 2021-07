F1 2021, il videogioco di Electronic Arts continua a dominare

C'era molta attesa per F1 2021 , il primo titolo della serie di Codemasters a debuttare nella scuderia sportiva di EA. L'attesa, ve lo diciamo subito, è stata ampiamente ripagata con una simulazione di F1 semplicemente strepitosa che porta in dote una serie di novità interessanti, tra cui una nuovissima modalità storia e la possibilità di giocare in co-op la carriera.

UN GIOVANE DI TALENTO – Quest'anno Codemasters ha cercato di proporre qualcosa di nuovo agli appassionati della serie: Breaking Point è una modalità storia che in meno di una decina di ore di gioco permetterà di rivivere la stagione scorsa e quella attuale nei panni di un giovane pilota di belle speranze come l'inglese Aiden Jackson, fresco vincitore del campionato di F2 pronto al debutto nella massima serie dell'automobilismo. Il plot narrativo ideato da Codemasters ruota attorno al dualismo con il compagno di scuderia e a quello con Devon Butler, un altro giovane arrembante che vuol battere a tutti i costi il buon Aiden.

La sceneggiatura non vincerà alcuna statuetta ai prossimi Oscar, mentre i dialoghi (il doppiaggio è completamente in italiano) e le cut-scene sono migliorabili: diciamo che Breaking Point è un punto di partenza per il futuro. Il personaggio di Aiden è ben caratterizzato, sono discutibili gli altri due. Anche la struttura proposta non ci ha convinto particolarmente: vengono proposte delle cut-scene alternate a fasi di guida in cui il giocatore deve raggiungere un determinato obiettivo. Purtroppo, la parte guidata non influenza in nessun modo lo svolgimento stesso di Breaking Point: infatti, se non si raggiunge l'obiettivo richiesto si deve semplicemente ripetere la prova. Non mancano, poi, i classici colpi di scena con cambi di scuderia, guasti meccanici e incidenti di gara. Peccato perché la modalità storia di Codemasters aveva tutti gli ingredienti per essere appetitosa. Da rivedere.

IGN

PRONTI A INGAGGIARE PROST O SENNA? – Un'altra grande aggiunta riguarda la modalità My Team, che permette al giocatore di creare e gestire la propria scuderia. Codemasters ha aggiunto la possibilità di vivere questa modalità in compagnia di un amico. È possibile giocare come compagni di squadra, oppure come avversari in scuderie diverse. L'unico limite della modalità è quello di avere una buona connessione: senza è ingiocabile.

My Team, poi, introduce una serie migliorie alla struttura di gioco che riguardano specificatamente il budget, lo sviluppo e la fama della propria scuderia: in questo modo è possibile avere una sfida un po' più impegnativa ed equilibrata. La modalità carriera può essere sempre affrontata sia come pilota, sia come team manager: a tal proposito, la possibilità di ingaggiare le "icone" (non è FUT!) del passato (Senna, Prost, Schumacher e molti altri) è un gran bel plus.

IGN

MODIFICHE AERODINAMICHE IN ATTESA DEL 2022 – Codemasters non si è limitata a introdurre nuove modalità di gioco: ha lavorato per migliorare il modello di guida delle monoposto di F1 e F2 sfruttando la potenza di calcolo delle console next-gen. Il motore fisico è rimasto più o meno lo stesso dello scorso anno, mentre sul fronte aerodinamico il realismo è sensibilmente aumentato (la perdita del carico si sente moltissimo). È fondamentale trovare la finestra di utilizzo (temperature) delle gomme, mentre in pista gli unici dubbi riguardano il modello dei danni (i contatti in gara sono discutibili) e l'Intelligenza Artificiale dei piloti avversari che spesso tende a non lasciare troppo spazio agli altri piloti.

IGN

Chiaramente, è possibile giocare F1 2021 in multiplayer contro avversari umani: lo spettacolo, in questo caso, è garantito come le speronate alla Hamilton-Verstappen. Da un punto di vista tecnico, F1 2021 su PS5 è ancora più bello da vedere rispetto al precedente spettacolare episodio: il frame-rate è qualcosa di assolutamente granitico anche in split screen. Per quanto riguarda il DualSense, il joypad viene sfruttato discretamente da Codemasters anche se volante e pedaliera sono caldamente consigliati: senza aiuti il titolo di Codemasters si conferma ormai una simulazione a tutti gli effetti. Per scoprire chi trionferà nella battaglia senza esclusioni di colpi tra Red Bull e Mercedes, non resta che giocare a F1 2021.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato F1 2021 su una PS5 collegata a una TV LG 55UJ630V. Abbiamo completato la modalità Breaking Point, provato con un amico la modalità co-op di My Team e vinto qualche gara con la Ferrari di Leclerc.



Può piacere a chi…

… ama la F1 in tutta la sua interezza

… vuole gestire una scuderia in cooperativa

… vuole sfidare le icone del passato come Senna o Schumacher



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta un modello di guida rigoroso all'Assetto Corsa o iRacing

… vuole un'IA più realistica e una gestione dei contatti/danni migliore

… cerca una modalità storia con più mordente



F1 2021 è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!