Keeper: il videogioco d'avventura che fa del silenzio il suo linguaggio

Abbiamo affrontato il viaggio di Keeper su Xbox Series X, accompagnando il Custode e Ramoscello nella loro avventura alla scoperta di un mondo fantastico. Il gioco è completamente localizzato in italiano nell'interfaccia di gioco, mentre non sono presenti dialoghi (e, di conseguenza, un doppiaggio). Keeper è disponibile anche in versione PC e può essere scaricato da chiunque abbia un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.