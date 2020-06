Assetto Corsa Competizione, la simulazione di guida italiana sfreccia su console

Il lockdown ha certamente contribuito ad accrescere la popolarità dei videogiochi di guida : per ogni pilota professionista che lascia la fidanzata chiusa fuori da casa c'è chi invece ha ingaggiato un pro player pur di vincere una gara . I casi sono molteplici e hanno permesso a molti appassionati di scoprire fenomeni precedentemente di nicchia come iRacing, Assetto Corsa e rFactor 2.

Non poteva esserci momento migliore per l'esordio su console di Assetto Corsa Competizione, il simulatore di guida sviluppato dagli italiani di Kunos, che arriva a distanza di un anno dal lancio su PC anche sugli schermi di PS4 e Xbox One.

La versione console di Assetto Corsa Competizione include 24 vetture prodotte da 14 case automobilistiche, ciascuna proveniente dal campionato ufficiale Blancpain GT Series, ciascuna estremamente diversa in termini di prestazioni e risposta in pista. Auto come la Honda NSX GT3 Evo, la Ferrari 488 GT3, la Bentley Continental GT3 2018 e la McLaren 650S GT3 offrono dunque emozioni diverse, sensazioni diametralmente opposte e contribuiscono a rendere ogni gara una continua scoperta.

Serve infatti metabolizzare le caratteristiche uniche di ogni singola vettura per essere realmente competitivi, tanto nel single-player quanto nel multiplayer (vero punto di forza dell'esperienza simulativa messa in piedi da Kunos). È così che un'auto con il giusto setup potrà risultare particolarmente agile nei cambi di direzione mentre un'altra potrà lasciare un po' d'amaro in bocca in termini di velocità di punta.

UN GIOCO NON ADATTO A TUTTI - Per apprezzare le finezze del modello di guida serve però utilizzare un volante con annessa pedaliera. Al contrario di tanti altri "sim-cade", ovvero quei videogiochi di guida a metà tra simulazione e arcade, Assetto Corsa Competizione non rende particolarmente bene con il controller, e sebbene sia possibile utilizzarlo e raggiungere tempi discreti con il DualShock 4 o il joypad Xbox, è solo utilizzando una postazione di guida, mettendo a punto il giusto setup e adattando il proprio stile in base alla vettura selezionata che riuscirete a raggiungere la vittoria. Il discorso vale tanto per i neofiti quanto per coloro che sperano di competere nel multiplayer online.

Coloro che non si lasceranno intimidire da un modello di guida chiaramente votato alla simulazione, potranno godere di un'ottima riproduzione del campionato GT3 del Blancpain GT Series, con tutte le vetture dei campionati 2018 e 2019, 200 piloti virtuali, 120 squadre, 24 auto e 11 circuiti a cui si aggiungono quelli del contenuto aggiuntivo Intercontinental GT Pack.

TRA CARRIERA E MULTIPLAYER ONLINE - Tra le modalità più gradite, c'è anche una Carriera che vi mette nei panni di un giovane pilota che entrerà a far parte del “Lamborghini Youngster Program”: impegnandosi e facendo registrare dei buoni tempi, otterrete nuovi ingaggi fino a scalare le classifiche e diventare un pilota sempre più famoso. La modalità non include particolari elementi secondari ma prepara a dovere il giocatore all'essenza dell'esperienza di guida studiata da Kunos: il comparto multigiocatore.

Il multiplayer è la modalità regina di Assetto Corsa Competizione e consente di affrontare sfide per venti giocatori, rispettando determinati parametri per accedere a eventi e gare particolari. Le prestazioni vengono studiate attentamente dalla CPU, che valuta il giocatore attraverso uno speciale ranking e determina successivamente gli avversari che si troverà ad affrontare. Gli amanti delle sfide potranno contare su “eventi speciali”, con prove da completare utilizzando specifiche auto in circuiti prestabiliti, correndo ovviamente in condizioni atmosferiche studiate a tavolino dal team.

Inutile sottolineare che, come per la versione PC, anche l'edizione console offre una riproduzione maniacale dei circuiti, aspetto che si nota in particolare quando si corre sul bagnato (con un ottimo meteo dinamico) o di notte: l'esperienza alla guida è sempre diversa, il pilota virtuale è costretto a regolare l'assetto in base alla situazione e alla sfida che dovrà affrontare. Ogni regolazione è importante nel mondo di Assetto Corsa Competizione: imparare a gestire e regolare la propria auto è il primo passo verso la vittoria.

COMPROMESSI NECESSARI - Adattare una simulazione così complessa a una potenza di calcolo non sempre all'altezza dei più moderni PC non è stato semplice: il team di sviluppo ha dovuto fare di necessità virtù riducendo dettagli ed effetti grafici per garantire un'esperienza di gioco simile. Il lavoro di ottimizzazione dell'Unreal Engine 4 ha permesso di offrire su PS4 e Xbox One lo stesso modello fisico della versione PC di Assetto Corsa Competizione, che rappresenta a conti fatti il vero cuore pulsante dell'esperienza motoristica creata da Kunos.

Sebbene i sacrifici siano comunque visibili, con le versioni PS4 e Xbox One standard che si accontentano di girare a 30 fotogrammi per secondo a una risoluzione di 1080p (raggiunta tramite upscaling sulla console di Microsoft), il gioco riesce a raggiungere una forma più che dignitosa sui modelli più potenti delle console Sony e Microsoft, con miglioramenti importanti sul fronte dell'anti-aliasing e degli effetti particellari.

La sensazione di velocità è buona, anche se l'esperienza di gioco cambia molto in base al tipo di telecamera che sceglierete di utilizzare: l'impatto estetico, pur non mantenendo livelli eccezionali in ogni situazione (ad esempio sotto la pioggia battente), è supportato da un ottimo sound design ed effetti sonori che contribuiscono ad avvolgere il pilota virtuale e proiettarlo nel bel mezzo del circuito.



Può piacere a chi…

… ama le simulazioni di guida impegnative

… non perde nemmeno una gara del campionato Blancpain GT Series

… vuole mettersi alla prova in divertenti sfide multiplayer online



Potrebbe deludere chi…

… preferisce giochi di guida più accessibili e immediati

… non dispone di una postazione con volante e pedaliera

… spera in una vasta gamma di modalità single-player



Assetto Corsa Competizione è un gioco consigliato a un pubblico di ogni fascia d'età.

