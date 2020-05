Videogiochi: Leclerc dimentica la fidanzata fuori di casa mentre gioca in diretta

Non è più un mistero che in questo lungo periodo di lockdown, molti sportivi e atleti famosi abbiano fatto ricorso ai videogiochi per mantenersi in forma e in allenamento. Ma il campione di Formula 1 Charles Leclerc l'ha combinata davvero grossa, dimenticando la sua fidanzata Charlotte Siné fuori dalla porta di casa perché troppo impegnato in un gara in streaming. La ragazza, che aveva atteso per 25 minuti senza alcuna riposta da parte del pilota al cellulare, ha pensato bene di contattarlo iscrivendosi alla chat del suo canale Twitch e inviandogli un messaggio in chat.