Xbox sarà al Tokyo Game Show 2021: Microsoft conferma data e ora dell'evento

Dopo aver anticipato la sua presenza al Tokyo Game Show 2021 , Microsoft ha confermato data e ora della conferenza Xbox alla kermesse giapponese, che si terrà il 30 settembre alle ore 11:00 italiane: un evento che, a detta della casa di Redmond, rappresenterà una "celebrazione della community asiatica". Nell'attesa, il team guidato da Phil Spencer si prepara a lanciare una versione dimostrativa per uno dei suoi giochi più attesi: Age of Empires IV .

"Poiché i giochi riducono la distanza tra le persone, invitiamo i nostri giocatori a celebrare la gioia e la comunità dei videogiochi con noi", affermaJeremy Hinton, Head of Xbox Asia. "Come lo scorso anno, questo sarà uno spettacolo pensato per i nostri giocatori in Giappone e in tutta l'Asia. Aspettatevi una celebrazione dedicata alla nostra comunità asiatica e aggiornamenti rilevanti a livello locale: non ci si deve aspettare nessun nuovo debutto globale".È chiaro che da questo evento non ci si possa aspettare alcuna novità vera e propria, a conferma di quanto detto da Microsoft un paio di settimane fa, ma solo nuove informazioni su giochi già noti e dedicati al mercato giapponese.

A proposito di date,i giocatori occidentali potranno gettarsi a capofitto in un’esperienza a loro più congeniale: è stata infatti annunciata una demo "stress test" per Age of Empires IV, l’attesissimo strategico a sfondo storico sviluppato da Relic Entertainment. A partire dal 17 settembre alle 19:00 e fino alla stessa ora del giorno seguente, chiunque voglia provare il gioco può iscriversi tramite l’app Xbox Insider o sul catalogo diSteam.

Lo scopo di questa demo è diverso da quella di una closed beta ed è pensata per attirare quanta più gente possibile per mettere alla prova i server, così da far emergere eventuali problemi prima del lancio ufficiale. Questa fase di prova serve soprattutto per testare il comparto multiplayer, tuttavia è possibile giocare contro l’intelligenza artificiale tramite la "Multiplayer Custom Lobby"; in più sarà disponibile la Mission Zero, ossia il tutorial del gioco.

La demo conterà in tutto cinque differenti mappe, mentre per quanto riguarda le fazioni incluse ne contiamo quattro: inglesi, cinesi, Sacro Romano Impero e dinastia Abbàsidi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!