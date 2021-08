Microsoft annuncia la partnership tra Xbox e il calcio inglese

L’universo Xbox si arricchisce di un’altra, importante collaborazione che si pone come principale obiettivo l’inclusività: “ When everybody plays, we all win ” è infatti il motto che accompagna l’annuncio della partnership tra Xbox e il calcio inglese.

Presentata ufficialmente attraverso un breve trailer, la collaborazione non si limita a coinvolgere soltanto la divisione maschile dei Lions ma anche quella femminile, le cosiddette Lionesses, e il mondo eSport rappresentato dagli eLions.

L’affiancamento di queste due realtà si fregia di uno dei più iconici simboli del calcio a livello globale, ovvero lo storico stadio di Wembley.

Al momento né Xbox né le nazionali inglesi hanno offerto ulteriori dettagli in merito ma, sempre restando nel tema dell’inclusività, entrambe hanno dichiarato di avere una “visione condivisa dell’inclusività in gioco”, sia nel mondo virtuale che in quello reale.

"In Xbox ci sforziamo di rimuovere le barriere e consentire alle persone di provare la semplice gioia del giocare: milioni in tutto il mondo trovano un terreno comune e si connettono giocando, esattamente come succede con il calcio", ha affermato Marcos Waltenberg, capo delle partnership di Global Xbox. "Nella FA (Football Association) vediamo un'organizzazione straordinaria che ha la stessa spinta e ambizione di responsabilizzare le persone come facciamo in Xbox. Attraverso la nostra partnership miriamo a portare ulteriore valore alle squadre di calcio dell'Inghilterra e alimentare ovunque i sogni di giocatori e fan."