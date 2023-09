Xbox: ecco "Brooklin", la nuova console in arrivo nel 2024

La revisione mid-gen di Xbox Series X sarà caratterizzata da un nuovo chassis e una serie di accorgimenti che la renderanno ancora più appetibile per coloro fossero in cerca di una piattaforma votata esclusivamente alla fruizione digitale.

IGN

La console, nome in codice "Brooklin", sarà basata sullo stesso hardware portante dell'attuale console ammiraglia ma dotato di alcuni accorgimenti che permetteranno di ospitare un alimentatore meno esigente dal punto di vista dei consumi, nuove connettività (Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2), una memoria interna da 2TB e una porta USB-C frontale.

Questa console, che sarà lanciata al prezzo di 499 dollari/euro, includerà inoltre un nuovo controller che prenderà in prestito alcune idee da DualSense, il joypad di PS5: si tratta di una periferica simile all'attuale controller di Xbox Series X/S, ma caratterizzato dalla possibilità di collegarsi via protocollo Xbox Wireless 2, tramite Bluetooth 5.2 o direttamente al cloud. Il progetto, nome in codice "Sebile", includerà un feedback aptico per garantire un maggior coinvolgimento.

IGN

Ci sarà spazio, inoltre, per un'altra revisione hardware di Xbox Series S, nome in codice "Ellewood", che includerà una scheda grafica da 4 TeraFLOPs (ideale per giocare in risoluzione 1440p) e 10 GB di RAM, con due versioni caratterizzate da uno spazio d'archiviazione di 512GB o 1TB e lo stesso controller Sebile citato in precedenza.

Stando alle indicazioni di Microsoft, Xbox Series S Ellewood arriverà entro la fine di agosto 2024 al prezzo di 299 dollari, mentre la revisione Xbox Series X Brooklin arriverà a fine ottobre al prezzo di 499 euro.

IGN

Microsoft puntava ad annunciare i nuovi prodotti all'inizio dell'anno fiscale 2024/2025: le revisioni "mid-gen" sarebbero state presentate dalla casa di Redmond a luglio 2024, ma non è da escludere che il colosso americano possa anticipare i tempi visto che i documenti ufficiali sono diventati di dominio pubblico.