Gb: antitrust approva l'affare Xbox-Activision, Microsoft si prepara a concludere l'acquisizione

Ci siamo: l'ultimo ostacolo nella tormentata acquisizione di Activision Blizzard è stato finalmente superato da Microsoft , che ha ottenuto dall'ente antitrust britannico CMA il via libera per procedere alla transazione e rinforzare considerevolmente il suo brand Xbox .

La conferma dell'acquisizione del gruppo Activision Blizzard King da parte di Microsoft era ormai nell'aria, specialmente dopo gli sforzi profusi dalla società di Redmond per convincere le autorità antitrust, principalmente il gruppo Competition and Markets Authority (CMA) che opera in Gran Bretagna.

Cruciale, in tal senso, è stata la scelta di cedere i diritti per lo streaming dei videogiochi di Activision Blizzard King a un'azienda esterna come Ubisoft, mossa che ha dissipato i dubbi dell'antitrust britannica sul possibile monopolio nel cloud gaming. "L'ente CMA ha deciso di concedere a Microsoft Corporation il consenso all'acquisizione di Activision Blizzard, Inc. (le Parti), esclusi i diritti di streaming cloud di Activision al di fuori dello Spazio Economico Europeo (la Fusione), a condizione che la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision sia completata prima del completamento della Fusione".

"Siamo grati per l'esame approfondito e la decisione odierna da parte del gruppo CMA", ha affermato Brad Smith, presidente di Microsoft, in risposta alla scelta dell'ente CMA. "Ora abbiamo superato l'ultimo ostacolo normativo per concludere l'acquisizione, che riteniamo sarà vantaggiosa per i giocatori e per l'industria del gioco in tutto il mondo".

La finalizzazione potrebbe avvenire nelle prossime ore: stando alle indicazioni del portale The Verge, Microsoft avrebbe intenzione di completare l'acquisizione proprio oggi 13 ottobre, con cinque giorni d'anticipo rispetto alla scadenza del termine (già esteso una volta per la causa tra la società americana e le autorità del gruppo FTC).

Una volta completata l'acquisizione, Xbox potrà finalmente accogliere tra le sue fila una mole incredibile di franchise (inclusi Call of Duty, Diablo e World of Warcraft) e team di sviluppo che renderanno il gruppo first-party di Microsoft una vera e propria potenza.