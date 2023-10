Microsoft-Activision Blizzard, ci siamo: imminente il verdetto dell'antitrust britannica

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e Xbox sembra essere pronta alla chiusura.

Dopo aver ottenuto il via libera da parte della Commissione europea e aver battuto in tribunale l'antitrust statunitense FTC, l'azienda si prepara a superare l'ultimo ostacolo: l'ente CMA. L'organo britannico ha approvato in via provvisoria l'affare ed esprimerà un verdetto finale il prossimo 6 ottobre.