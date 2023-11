Videogiochi: ecco il controller Xbox fatto di cioccolato

Il controller, sfortunatamente, non sarà messo in vendita dalla divisione gaming di Microsoft, che ha realizzato un concorso per accompagnare l'uscita del film.

Fan e giocatori possono partecipare al contest di Xbox per avere la possibilità di vincere alcuni premi ispirati al film, che includono una speciale Xbox Series X ispirata alla tavoletta di cioccolato Wonka, presentata in una confezione che riprende l’immagine dell’esclusiva vetrina del celebre negozio di cioccolato di Willy Wonka. Sebbene la console appaia tanto invitante quanto il controller, in questo caso non si tratta di un prodotto commestibile.

Oltre alla console, i vincitori avranno la possibilità di mettere le mani su una scatola piena di sorprese: dal controller Xbox commestibile (realizzato al 100% in cioccolato puro e avvolto nel caratteristico involucro dorato) a un joypad effettivamente funzionante dal design personalizzato (di colore bordeaux, ispirato al cappotto di Wonka visibile nel film) e cinque ulteriori tartufi al cioccolato con nomi che riprendono citazioni del film e frasi dell'universo Xbox.