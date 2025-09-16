Xbox cambia faccia su PC: uno spazio unico per videogiochi e app

La nuova evoluzione di Xbox su PC offre anche un maggior controllo sugli elementi da visualizzare: dalle impostazioni, infatti, è possibile disattivare uno o più negozi, nascondendo i relativi titoli dalla propria libreria. Debutta inoltre la scheda "Le mie app", che riunisce app e negozi di terze parti in un'unica sezione: da qui si aprono, si scaricano e si avviano videogiochi e client senza tornare al desktop.