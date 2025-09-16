Xbox cambia faccia su PC: uno spazio unico per videogiochi e app

Microsoft aggiorna l'ecosistema Xbox, riunendo librerie e app PC in un unico posto: in arrivo la cronologia dei videogiochi sincronizzata su ogni dispositivo
In vista dell'imminente esordio dei dispositivi Xbox ROG Ally, Microsoft ha annunciato l'integrazione su PC e dispositivi da gioco portatili di una nuova libreria aggregata che raccoglie i videogiochi installati da più negozi digitali: dalla libreria di Xbox e Game Pass a Battle.net, passando per altri servizi su computer. La nuova funzione permette di lanciare i propri giochi senza passare da un'app all'altra.
Le novità puntano a semplificare gestione e avvio dei contenuti: i videogiochi installati dai negozi supportati compaiono automaticamente nella sezione "La mia libreria" dell'applicazione Xbox per PC e nella lista "Più recenti" della barra laterale, permettendo a chiunque di riprendere la propria sessione di gioco in un attimo.
La nuova evoluzione di Xbox su PC offre anche un maggior controllo sugli elementi da visualizzare: dalle impostazioni, infatti, è possibile disattivare uno o più negozi, nascondendo i relativi titoli dalla propria libreria. Debutta inoltre la scheda "Le mie app", che riunisce app e negozi di terze parti in un'unica sezione: da qui si aprono, si scaricano e si avviano videogiochi e client senza tornare al desktop.
Entro la fine di settembre, poi, arriverà la possibilità di ritrovare i videogiochi funzionanti su Xbox Cloud Gaming e la cronologia di gioco su tutti i dispositivi: basterà scegliere il filtro apposito nell'elenco dei titoli per scoprire tutti videogiochi compatibili e usare la lista "Torna a giocare" nella schermata principale di console, PC o dispositivi portatili per riprendere esattamente da dove si era rimasti.
Un modo più semplice e immediato che consentirà di accedere all'esperienza Xbox ovunque e dovrebbe garantire maggiore facilità d'utilizzo con tutti i dispositivi portatili in arrivo nei prossimi mesi.
