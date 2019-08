WWE 2K20 arriva a ottobre, primo trailer con Becky Lynch e Roman Reigns

“Ho passato la mia intera carriera a rompere gli schemi e a fare cose che nessuno o nessuna aveva mai fatto prima. Essere la prima donna sulla copertina di un videogioco 2K ne è l’ennesima conferma", ha raccontato Becky Lynch.



Queste, invece, sono le parole di Roman Reigns: “Sono anch’io un gamer, ed essere scelto per la copertina di WWE 2K20 assieme a ‘The Man’ Becky Lynch, raccogliendo l’eredità di atleti come Dwayne ‘The Rock’ Johnson e John Cena, è un risultato eccezionale per me, sia dal punto di vista personale, sia da quello professionale”.



WWE 2K20 presenterà tante novità, oltre alle modalità di gioco classiche e un sistema di controllo migliorato:



"La modalità narrativa a obiettivi 2K Showcase: The Women's Evolution seguirà le carriere delle Four Horsewomen (la Raw Women's Champion Becky Lynch, la SmackDown Women's Champion Bayley, Charlotte Flair e Sasha Banks). I controlli ottimizzati sono stati pensati per rendere il gioco più accessibile ai meno esperti della serie, senza però togliere ai veterani il giusto senso di sfida.



Inoltre, in WWE 2K20 sarà possibile combattere nei panni di Superstar di entrambi i generi sia ne La mia CARRIERA sia nei match Mixed Tag; quest'anno segna anche il ritorno delle richiestissime Torri WWE, sempre piene di nuove ed esaltanti sfide, tra cui una Torre incentrata sulla carriera di Roman Reigns.



Il gioco comprenderà inoltre un nuovo modello di servizio, WWE 2K20 Originals, pensato per offrire ai giocatori tantissimi contenuti aggiuntivi per 2K Showcase che aumenteranno drasticamente la rigiocabilità del titolo. Ognuno di questi WWE 2K20 Originals presenterà un nuovo mondo di gioco contraddistinto da un tema esclusivo; ulteriori dettagli verranno rivelati nel corso dei prossimi mesi. WWE 2K20 Originals è un contenuto scaricabile che potrebbe richiedere ulteriori acquisti".



Vi lasciamo al primo trailer ufficiale, buona visione!