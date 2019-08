NBA 2K20: Dwayne Wade nel primo video di gioco

2K ha finalmente pubblicato il primo trailer con scene di gioco di NBA 2K20, la nuova simulazione di basket di Visual Concepts in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il video, che vede protagonisti le più grandi stelle basket americano, tra cui spicca l'atleta di copertina Dwayne Wade, precede l'arrivo della classica demo pre-lancio, che sarà disponibile dal 21 agosto solo su console con la possibilità di cominciare la modalità MyCarreer e trasferire i progressi nella versione finale del gioco. Versione finale che uscirà in tutto il mondo il prossimo 6 settembre. Non ci resta che augurarvi buona visione!