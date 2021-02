Videogiochi: Xbox sogna un accordo con Tesla per ricreare il veicolo di Halo

È bastato un tweet di Elon Musk per accendere le speranze in casa Microsoft sull'eventualità di creare una versione speciale del Cybertrunk di Tesla basato sul celebre veicolo della serie Halo , il Warthog . Dopo il post del fondatore di Tesla, che ha confidato su Twitter di essere un grande fan della serie di videogames, il responsabile del marketing di Xbox, Aaron Greenberg , ha colto l'occasione per svelare il suo sogno: una collaborazione tra la casa di Redmond e il brand automobilistico al fine di creare una versione funzionante del veicolo di Master Chief .

"Sembrerebbe che una collaborazione tra Tesla e Halo debba succedere prima o poi!?", ha confidato Greenberg su Twitter, citando il post di Elon Musk in cui il miliardario ha confermato la sua passione per Halo. "Per essere chiari, questa sarebbe certamente una collaborazione da sogno per me e per molti fan che conosco", ha proseguito Greenberg. "Dunque, se l'idea vi piace, diffondete la voce e chissà che in futuro non possa avverarsi".

Il messaggio, pubblicato sul finire di gennaio, ha iniziato a rimbalzare sul social network acquisendo popolarità negli ultimi giorni.

Dopo la realizzazione del Cybertrunk, il cui design è decisamente eccentrico, nulla vieta che il colosso diretto da Musk possa dar vita a una versione alternativa del suo veicolo ispirato al design del Warthog di Halo. Certo, bisogna sperare che il modulo di guida sia migliore di quello - caotico e snervante - creato da Bungie nella versione originale dello sparatutto esordito nel lontano 2001.

