Videogiochi: Wii e Game Boy Color si uniscono per un'insolita console portatile

Si può trasformare Nintendo Wii , una delle piattaforme videoludiche più vendute nella storia dei videogames, in una console portatile? È ciò che si è chiesto il modder BitBuilt , che ha deciso di accettare la sfida e creare una versione tascabile perfettamente funzionante di uno dei prodotti di maggior successo nella storia di Nintendo (con oltre cento milioni di unità vendute in tutto il mondo), ospitata all'interno dello chassis di un Game Boy Color .

Il risultato è il Wiiboy Color: sfruttando un case realizzato con l'ausilio di una stampante 3D, il modder ha adattato i componenti fondamentali di Wii in una nuova scheda madre, le cui dimensioni sono state chiaramente riadattate per alloggiarla all'interno di uno spazio sensibilmente minore rispetto alla controparte domestica. BitBuilt ha dovuto effettuare alcune modifiche, partendo alla rimozione di elementi superflui (come il disco rigido, sostituito da un flash drive al cui interno è stato inserito anche il sistema operativo modificato dall'utente) e applicando una serie di variazioni al fine di trasformarla in una vera e propria portatile.

Ecco dunque arrivare un display IPS da 3.5 pollici con risoluzione 480p (estrapolato da un'automobile e originariamente destinato all'uso come telecamera per la retromarcia) e dei pulsanti presi in prestito da due console dell'azienda giapponese: Nintendo DS Lite e la più recente Switch. Come fare a trasformare una console nata per l'utilizzo dei sensori di movimento del suo particolare controller a forma di telecomando, l'amato/odiato Wii Remote, su una console portatile? Semplice: l'autore ha pensato di utilizzare i circuiti di un controller per GameCube e di modificare tramite software per emulare il funzionamento del telecomando, inclusi quei movimenti richiesti in particolari giochi per Wii che vedevano il giocatore "scuotere" il controller per innescare un'azione.

Il modder ha ancora in programma una serie di accorgimenti per rifinire al meglio il suo Wiiboy Color, che sarà successivamente venduto a un "prezzo premium" per giustificare il grande lavoro di adattamento della console domestica in una portatile unica nel suo genere.

