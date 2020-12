Videogiochi: utente crea la copia del rapper Kanye West in Demon's Souls

Con l'arrivo della next-gen, uno dei titoli più attesi e acclamati dai fan è stato Demon's Souls . Il gioco originale di FromSoftware, giunto adesso con il remake di Bluepoint Games, ha stupito i giocatori non solo per la sua qualità grafica, ma soprattutto per il suo nuovo sistema di creazione del personaggio , che permette di creare degli avatar simili a veri esseri umani. Ormai pratico di questo sistema, un utente ha pensato di creare il suo personaggio con le fattezze del rapper americano Kanye West .

L'utente IHateMyselfButNotYou ha pubblicato la sua versione di West su Reddit, dimostrando l'enorme accuratezza dell'editor di Demon's Souls. Centinaia i commenti sul post, che fanno riferimento a varie canzoni dell'artista e alla sua fallita campagna presidenziale del 2020.

Tuttavia, alcuni giocatori hanno puntualizzato come la controparte videoludica appaia un po' in sovrappeso rispetto a quella reale. IHateMyselfButNotYou non ha spiegato di quali caratteristiche sia dotato il suo personaggio all'interno del gioco o se possa contare su qualche abilità particolare, come avere un respawn personalizzato al suono di "Good morning", una delle sue hit più conosciute.

