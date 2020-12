The Mandalorian e God of War invadono Fornite: tutte le novità di un gioco che non conosce più limiti

Continua senza sosta l'ascesa di Fortnite , il videogioco di Epic Games capace di rinnovarsi ogni anno che passa ma, soprattutto, di stupire con eventi, iniziative e idee mai viste prima, che lo rendono completamente diverso da qualsiasi altro videogame esistente sul mercato. Se lo scorso anno il battle royale dagli autori di Unreal Tournament e Gears of War era stato capace di creare un'enorme attesa con il famigerato Buco Nero , le cose si sono in un certo senso ripetute con l'ultimo evento speciale che ha visto il villain dei fumetti Marvel, Galactus , protagonista della scena.

Lo scontro tra i giocatori e l'antagonista dell'universo Marvel ha portato a un nuovo blackout per mascherare la manutenzione dei server necessaria a introdurre le tante novità in serbo per la Stagione 5 di Fortnite: Capitolo 2. La sconfitta di Galactus ha fatto sì che il misterioso Agente Jones si risvegliasse, dando vita a una nuova era chiamata Ora Zero: un gigantesco crossover in cui realtà differenti si fondono insieme all'interno del videogioco.

Ed è così che personaggi dei manga, cacciatori e misteriosi personaggi si sono uniti per fronteggiare un mondo - la mappa di gioco - che si mostra in una condizione attualmente instabile e non certo priva di sorprese. Ad esempio, in una parte della mappa è possibile scovare la Razor Crest, la celebre astronave di Din Djarin, protagonista della serie The Mandalorian di Disney: avete capito bene, il Mandaloriano e il suo piccolo amico Baby Yoda sono entrati a far parte della "battaglia reale" di Fornite, ma le sorprese non finiscono certamente qui.

Con un teaser misterioso, PlayStation ha confermato il suo coinvolgimento in questo nuovo evento speciale, lasciando intendere che uno dei suoi universi videoludici sarebbe entrato in contatto con l'Ora Zero del titolo di Epic Games: quale miglior franchise, in tal senso, se non quello di God of War? Ed è così che, come confermato da un'immagine promozionale trapelata anzitempo, Kratos sarà disponibile come personaggio esclusivo delle versioni PS4 e PlayStation 5 di Fortnite, pronto a massacrare chiunque con le sue armi caratteristiche. L'aspetto del dio della guerra è quello del reboot del 2018, e non è improbabile l'idea di vedere anche suo figlio Atreus nel corso della nuova stagione.

Non sappiamo se anche Microsoft e Nintendo si uniranno alla Stagione 5 di Fortnite con iniziative simili: sarebbe certamente bello vedere Master Chief (oppure un'altra icona del marchio Xbox) e uno dei tanti personaggi sfornati negli anni dalla casa di Kyoto entrare nella battaglia reale messa in piedi da Epic Games.

Che, ormai, è diventata qualcosa di ben più importante di un semplice videogioco: una piattaforma globale capace di attirare a sé milioni di utenti, si tratti di assistere a un concerto virtuale o di partecipare a una lotta comune in cui sconfiggere un divoratore di mondi che da oltre sessant'anni tormenta gli amanti dei fumetti.

Chissà quali saranno le altre sorprese in serbo da Epic Games per questa stagione: potremmo scoprirne di più in occasione dei The Game Awards 2020 che si terranno il 10 dicembre.

