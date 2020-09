Videogiochi: una ricerca svela la classifica dei personaggi più amati di tutti i tempi

Negli ultimi cinquant'anni il mondo è stato sconvolto dall’avvento dei videogiochi, tra cui alcuni in particolare sono rimasti impressi nella memoria di migliaia di persone. E dietro a tante storie videoludiche di successo, spesso si è celato anche un personaggio principale. Da Super Mario a Solid Snake, ecco la classifica dei personaggi più amati della storia dei videogiochi , stilata dal sito britannico Mazuma Mobile. Chi sarà il più amato?

La ricerca condotta dal sito più quotato e più grande del Regno Unito per il suo servizio di rigenerazione di smartphone e dispositivi mobili, ha incrociato i dati provenienti da Google Keyword Planner con quelli sulle vendite estrapolati da Video Game Sales Wiki, per arrivare a stilare una classifica dei 50 personaggi dei videogiochi più importanti al mondo.

Primo in classifica è stato incoronato Pac-Man con la bellezza di 53 milioni di ricerche online, seguito dal simpatico Pikachu di Pokémon con 41 milioni di ricerhce e il porcospino blu di SEGA Sonic con 38 milioni. Super Mario risulta a sorpresa al quarto posto (23 milioni di ricerche), mentre ancora nelle posizioni pià alte della classifica ci sono personaggi amatissimi come Lara Croft al nono posto con 6 milioni di ricerche e Kratos di God of War all'undicesimo (5 milioni).

Ventesimo posto per lo strigo di CD Projekt Red Geralt di Rivia (oltre 2 milioni e mezzo di ricerche online), seguito al 28esimo posto da Master Chief (Halo) e da altri personaggi inconici che chiudono la classifica, come Solid Snake (Metal Gear Solid) al 49esimo posto e Niko Bellic (GTA IV) che conclude al 50esimo posto.

