Videogiochi: Una mamma per amica invade Fire Emblem

Non esiste situazione più accattivante di quando videogiochi e cult di cinema e tv si uniscono. A tal proposito lo sviluppatore Marlowe Dobbe ha pensato bene di riprendere una serie culto degli anni 2000 e crearne una versione videoludica. Ha così sviluppato una mod con cui il gioco strategico di Nintendo Fire Emblem: The Sacred Stones si trasforma nell'ambientazione di Una mamma per amica, cast compreso.