Videogiochi: un progetto tutto spaziale per il creatore di God of War

Giorni davvero intensi per Cory Barlog , il creatore di God of War che appare sempre più scatenato in rete: a pochi giorni dal tweet in cui aveva sottolineato con amarezza l'impossibilità di rendere il titolo giocabile su PC, e ironizzando sul fatto di essere come il collega Hideo Kojima , è tornato all'attacco con una serie di messaggi in codice che sembra abbiano a che fare con il suo prossimo progetto.

I messaggi non sono altro che indizi in codice Morse, che una volta tradotti hanno lasciato spazio a diverse interpretazioni. Alcuni fan lo hanno decifrato come "55HSIE", che sembra nascondere dei riferimenti a Sony Interactive Entertainment (SIE) e a un qualche progetto che contenga nel titolo la sigla 55H.

L'intero account Twitter del game director ha inoltre cambiato aspetto, con un'immagine del profilo che riporta la sonda spaziale Voyager 1, accompagnata da una copertina che ritrae l'universo. La community pensa possa trattarsi di un gioco fantascientifico, che potrebbe essere svelato durante l'evento The Game Awards 2019. L'ipotesi sembra però improbabile, considerando l'enorme successo di God of War e le anticipazioni sul sequel presenti nel finale del gioco d'azione.

Non è da escludere che Barlog possa in realtà voler scimmiottare Hideo Kojima dopo i messaggi dei giorni scorsi, soprattutto dopo la comparsa in rete di alcune immagini che ritraggono note celebrità dell'industra videoludica alle prese con la decifrazione di alcuni codici che permetterebbero loro di scoprire il contenuto di misteriose valigette a tema Death Stranding.



L'ultimo messaggio di Cory Barlog si chiude con un criptico "END TRANSMISSION", ovvero "fine delle trasmissioni", che tuttavia lascia i fan in attesa di un probabile prossimo indizio. Da notare, inoltre, come sia sul profilo che nel tweet in questione, i puntini sembrino indicare un conto alla rovescia e non un messaggio in codice. Che manchi davvero poco alla presentazione del nuovo progetto di Barlog?

