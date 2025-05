Ubisoft rinvia i suoi videogiochi principali, buone notizie per Prince of Persia

Nella stessa occasione, Ubisoft ha confermato che il prossimo anno arriverà finalmente il momento di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, rifacimento di uno degli episodi più amati della serie: l'uscita, secondo quanto riportato dall'azienda, resta prevista per l'anno fiscale in corso, che si concluderà il 31 marzo 2026. Considerando che, nel trailer pubblicato la scorsa estate, Ubisoft aveva già indicato un'uscita prevista per il 2026, è lecito credere che il rifacimento de Le Sabbie del Tempo possa arrivare tra gennaio e marzo, una finestra di lancio che rispecchia la strategia studiata da Ubisoft per alcuni episodi recenti di Prince of Persia, come The Lost Crown (lanciato nel gennaio 2024).