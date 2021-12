Videogiochi: Swarovski realizza due gioielli a tema Halo Infinite per beneficenza

Nel meraviglioso mondo degli oggetti da collezione che riguardano i videogiochi e i loro più alti rappresentanti, i nomi di grandi marchi non mancano. Tra questi non è certo rimasta indifferente al fascino videoludico la famosa azienda austriaca Swarovski : i suoi creatori di cristallo pregiato hanno messo in vendita un’edizione limitata di pezzi dedicata al lancio di Halo Infinite, il cui ricavato andrà in beneficenza .

"Eroismo e meraviglia si scontrano. Vent'anni dopo l'alba di uno dei franchise più iconici del mondo dei videogiochi, Halo è pronto ad accendere ancora una volta l'epopea dell'immaginazione". Così cita l'azienda per introdurre la serie di pezzi da collezione dedicata al franchise di 343 Industries.

Il primo pezzo in vendita è lo scintillante elmo di Master Chief in cristallo bianco, con una sontuosa visiera color oro. "Il Master Chief Helmet è un promemoria tangibile per lavorare verso ogni tuo obiettivo", recita la sua descrizione.

Ma non è tutto. Il set è accompagnato dall'iconica spada energetica dei Covenant, con la quale Swarovski sostiene che il suo possessore potrà incarnare "l'eroe di ogni prossima avventura".

IGN



La serie di 20 esemplari sarà resa disponibile come parte di una campagna di beneficenza per Gamers Outreach, fondazione benefica che fornisce tecnologia ai bambini ospedalizzati, che andrà dal 9 al 13 dicembre. Gli interessati potranno accedere alla vendita online per la modesta cifra di 10 dollari.

