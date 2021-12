Usa: 19enne cercava di vendere la sua PS5, colpito da un'arma da fuoco

A un anno dalla sua uscita, PS5 continua a essere introvabile. Purtroppo per tanti giocatori, la console next-gen di Sony risulta difficilissima da acquistare , tanto da aver innescato un'agguerrita "cultura della rivendita" che ha generato tanti casi di frodi o di eventi spiacevoli, come in quello di un 19enne texano, rimasto ferito da un'arma da fuoco mentre cercava di vendere la propria a un acquirente anonimo .

Il giovane, originario della cittadina di Harris County, in Texas, aveva messo in vendita online la sua PS5 durante il fine settimana e aveva subito preso contatto con un acquirente che era sembrato presumibilmente interessato. I due avevano dunque concordato di incontrarsi in un luogo stabilito alle 13:30 di domenica. Una volta giunto sul posto, però, il ragazzo si è visto puntare un'arma addosso proprio dal presunto acquirente, il quale ha tentato di rubargliela.

Non è chiaro cosa sia successo in seguito, ma pare che l'aggressore abbia sparato al 19enne al fianco e poi sia fuggito senza essere riuscito a rubare la console. La vittima è stata trasportata immediatamente presso l'ospedale locale: i medici hanno dichiarato che le sue condizioni erano stabili e che aveva fortunatamente riportato ferite non letali. Purtroppo la polizia non è stata in grado di rilasciare una descrizione del sospetto, il quale risulta ancora non identificato.

