I videogiochi rendono i giovani violenti? Diversi studi hanno confermato che non è il gioco in sé a generare aberrazioni nei ragazzi, piuttosto un mix di esperienze traumatiche, patologie pregresse e ovviamente l'uso di titoli non adatti alla loro età. I fatti di cronaca nera che coinvolgono adolescenti alle prese con i videogiochi vanno tuttavia aumentando: in Inghilterra, infatti, un ragazzo di 16 anni ha sparato in faccia un amico a distanza ravvicinata perché "desensibilizzato" da videogame violenti.