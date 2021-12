Videogiochi: streamer paga il mutuo dei genitori per Natale

Il periodo natalizio si rivela spesso il momento ideale in cui le persone mostrano la loro gratitudine agli altri sotto forma di regali. In particolare, molti figli ormai adulti sperano di sorprendere i propri genitori per ringraziarli dei loro sacrifici. Uno streamer di Twitch ha voluto farlo davvero in grande stile, sfruttando la sua popolarità online in un enorme regalo per i suoi genitori: il pagamento totale del mutuo della loro casa .

Xposed è un noto streamer canadese, noto principalmente per le sue dirette dedicate ai giochi da casinò. Dopo sette anni di streaming, ha raggiunto un impressionante seguito di 425mila follower su Twitch e 200mila su YouTube. Lo streamer ha registrato e condiviso un momento della sua riunione di famiglia per Natale. La clip mostra i genitori alle prese con una scatola regalo al cui interno si cela una lettera.

Il messaggio, letto ad alta voce dalla madre dello streamer, conteneva un ringraziamento ai suoi genitori per averlo cresciuto e rivela la sua intenzione di ricambiare il loro affetto pagando loro il mutuo della casa. I due sono scoppiati in lacrime alla scoperta del regalo, mentre Xposed ha fatto scivolare un assegno verso di loro, esortando suo padre ad andare in pensione anticipata. Un dono immenso e significativo per un ragazzo che ha raggiunto tale cifra grazie alla popolarità raggiunta a soli 25 anni.

Nonostante le polemiche che si sono generate sui servizi di Twitch nel 2021, la piattaforma ha dimostrato di poter aiutare gli streamer a connettersi con un pubblico enorme, arrivando in casi come questi a cambiare la vita di alcuni. Questo gesto probabilmente vivrà nella memoria sia dei genitori di Xposed che del suo pubblico per gli anni a venire, sperando che possa rappresentare un esempio positivo.

