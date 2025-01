Usa: sviluppatrice in carcere, videogioco resterà in un "limbo" per tre anni

La sviluppatrice ha parlato apertamente di aver spesso commesso atti di violenza. "È un peccato, ma devo affrontare le conseguenze delle mie azioni. Sono stata una persona molto violenta e ho fatto del male a molte persone nella mia vita. Purtroppo la sentenza non mi aiuterà affatto". Dizzie stava sviluppando il gioco insieme alla moglie, che è stata ricoverata in ospedale lo scorso anno a causa di una malattia e che non potrà proseguire lo sviluppo in sua assenza. "Ha deciso che, una volta guarita, non si sarebbe più interessata allo sviluppo dei videogiochi", ha spiegato. "È stato molto difficile occuparmene da sola, ma in realtà sono riuscita, senza praticamente mai dormire, a completare tutto il lavoro in tempo per poterlo pubblicare prima di essere cacciata di casa. Visto che abbiamo deciso di separarci, lo sviluppo verrà completamente interrotto finché non uscirò di prigione".