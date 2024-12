Usa: proprietario dei New York Jets usa i videogiochi per scegliere i giocatori da acquistare

Per Johnson, affidarsi ai videogiochi della serie Madden NFL non è esattamente una novità: già qualche mese fa, infatti, il presidente dei New York Jets aveva mostrato una certa riluttanza a ingaggiare John Simpson, "offensive guard" che militava nei Baltimore Ravens, perché il suo valore di "consapevolezza" all'interno del titolo sportivo creato da Electronic Arts non era abbastanza alto. In quel caso, però, il presidente si è lasciato convincere dal resto della dirigenza, stipulando nel marzo del 2024 un contratto biennale con Simpson.