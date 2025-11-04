Videogiochi, i rifacimenti battono le riedizioni: spesa doppia negli ultimi due anni

I consumatori dell'industria dei videogiochi spendono molto di più per i rifacimenti completi dei grandi classici rispetto alle riedizioni migliorate: lo attesta una nuova analisi di Ampere Analysis, che indica come tra il 2024 e il 2025, remake e riedizioni usciti su Xbox, PlayStation e Steam abbiano attirato 72,4 milioni di utenti e generato circa 1,4 miliardi di dollari tra acquisti e microtransazioni.