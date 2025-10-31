Videogiochi: Silent Hill 2 Remake verso Xbox, nuovi indizi dall'ente ESRB

Il rilancio del brand rientra in una strategia più ampia di Konami. Dopo anni di silenzio, nel 2022 l'editore giapponese ha presentato più progetti legati alla saga: dai titoli contenuti come The Short Message e Townfall al più recente e ambizioso Silent Hill f, passando per i prodotti transmediali come la serie interattiva Ascension e il film in arrivo "Return to Silent Hill".