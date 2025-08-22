Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il glorioso ritorno del videogioco di Konami

Per questo, l'opera di restauro e ammodernamento di Konami è stata per certi versi più contenuta rispetto a quanto proposto dalla software house nipponica con il più recente Silent Hill 2, che aveva dalla sua parte un team con grande esperienza in materia di videogiochi horror e probabilmente più margini di manovra per ritoccare qualche elemento qua e là senza rischiare di scontentare il pubblico della saga. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater decide di prendere un cammino diverso e si preoccupa principalmente di rendere più contemporanea l'opera di Hideo Kojima dal punto di vista grafico e sonoro, soffermandosi su qualche aspetto di gioco che era invecchiato eccessivamente e introducendo delle piccole novità apprezzabili, ma preoccupandosi di mantenere ogni scena, ogni inquadratura, ogni frase e ogni boss fight della storia identica al passato.