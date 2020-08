Videogiochi: nasce l'applicazione per trovare la propria anima gamer gemella

Trovare l'anima gemella non è mai stato semplice. Statistiche alla mano, trovare la persona giusta diventa ancora più complicato se una delle due metà è un appassionato di videogiochi. Per i gamer in generale, è difficile riuscire a conciliare cuore e sessioni videoludiche, così è finalmente nata Joystick Dating, una piattaforma di appuntamenti online fatta su misura per i giocatori dai 16 anni in su.