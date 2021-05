Videogiochi: nasce il Museo italiano dedicato alla storia del PC gaming

Interessante iniziativa di Intel per promuovere la storia ed evoluzione dei videogames su PC in Italia: in collaborazione con Video Games Party, il colosso informatico ha realizzato un Museo dedicato alle tappe fondamentali che hanno segnato la nascita e crescita del videogioco su computer nel Bel paese. Il progetto, intitolato Storia del PC Gaming , è disponibile in versione digitale e sarà ampliato nei prossimi mesi fino a essere ospitato all'interno di un luogo fisico , interamente visitabile dagli utenti.

Lo scopo del Museo è di proporre agli appassionati di videogiochi in un viaggio nel tempo, quando si sfogliavano le riviste di videogames per tenersi sempre aggiornati sulle novità, si installavano le demo per scoprire le nuove uscite, si iniziava ad avventurarsi in quell'oscuro e misterioso luogo digitale chiamato Internet e nascevano i primi, indimenticabili LAN party che, qualche decennio più tardi, si sarebbero trasformati in veri e propri "sport elettronici", gli eSports.

Nel raccontare i momenti più importanti che hanno segnato l'evoluzione del PC gaming nella penisola, Intel e Video Games Party hanno intervistato alcune figure professionali che hanno avuto un ruolo importante nella nascita e crescita del settore in Italia: all'interno del portale, infatti, è possibile ascoltare le testimonianze di professionisti che, attraverso i loro ricordi, ci riportano indietro nel tempo per comprendere in che modo si è evoluto il videogioco su computer in oltre trent'anni: dai primi home computer alla nascita di hardware da gaming sempre più potenti, passando per momenti fondamentali come la nascita di Steam e la crescita della scena dedicata all'overclocking.

Il progetto si evolverà nei prossimi mesi, in attesa che la situazione pandemica consenta di allestire un vero e proprio ritrovo fisico in cui ripercorrere la storia dei videogiochi e del PC gaming di persona.

