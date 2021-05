India: l’industria asiatica dei videogiochi si mobilita contro la pandemia

La pandemia da Covid-19 sembra quasi al capolinea in diversi paesi, ma nonostante gli sforzi compiuti dai governi di mezzo mondo e la massiva campagna vaccinale, alcune nazioni stanno ancora vivendo l’incubo di un anno fa, tra cui l’ India . Il vasto paese del sud-est asiatico ha infatti sperimentato nelle ultime settimane un'ondata virale che ha decimato oltre 300mila persone e dato il via a un’enorme crisi politica ed economica. A correre in suo aiuto, ci ha pensato l’industria videoludica asiatica con diverse iniziative di beneficenza volte a sostenere l’emergenza in corso .

Prima a mobilitarsi è stata la piattaforma di eSports Mobile Premier League (MPL) insieme all’organizzazione no profit Give India. Le due realtà hanno organizzato l’evento Gamers for India Fundraiser, destinato proprio a sostenere economicamente i soccorsi nel paese. Nell'ambito dell'iniziativa, decine tra i videogiocatori e gli streamer più noti della nazione sfrutteranno i propri account social per giocare, condividere le proprie esperienze con la community e raccogliere fondi per la lotta contro il Covid-19.

Anche la piattaforma PokerBaazi.com ha indetto un torneo chiamato Iniziativa O2, che ha promesso di donare il 100% delle quote raccolte all’acquisto di bombole di ossigeno per la cura dei malati nelle terapie intensive. L’evento, che ha visto finora la partecipazione di oltre 1.600 giocatori, ha raccolto oltre 300mila dollari. La piattaforma di gioco online ha anche condiviso un messaggio video come omaggio a tutti i lavoratori e operatori sanitari in prima linea e alle aziende che si sono fatte avanti per il bene dell'umanità.

La holding di videogiochi Krafton Inc. con sede in Corea del Sud, nota per PlayerUnknown's Battlegrounds, ha donato circa 150mila dollari al fondo d’emergenza indetto dal Primo Ministro indiano, rivolto all'assistenza e al soccorso dei cittadini in situazioni critiche per aiutarli ad affrontare la pandemia.

Changhan Kim, amministratore delegato dell’azienda, ha scritto in un post sul suo blog che la compagnia sta mobilitando tutte le sue forze per sostenere il popolo indiano durante questa crisi. "L'India sta attraversando un momento difficile con l'attuale ondata di Covid-19. Restiamo impegnati a sostenere gli sforzi del governo nel combattere questa crisi senza precedenti. Speriamo che il nostro contributo al fondo di emergenza possa rivelarsi un valido sostegno alle unità di soccorso attualmente operative sul territorio", ha dichiarato.

