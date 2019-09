Videogiochi: morto Alec Holowka, lo sviluppatore di Night In The Woods

Nelle prime ore dello scorso weekend un tweet di Eileen Holowka , sorella di Alec Holowka , sviluppatore del gioco indipendente Night in the Woods , ha annunciato la morte per suicidio del fratello. Il designer aveva già ricevuto pesanti accuse di abusi sessuali a seguito del ciclone che aveva investito altri addetti ai lavori nell’industria dei videogames. Le accuse erano state formulate in primis dalla sviluppatrice Zöe Quinn , anche lei parte del progetto, dal suo socio Scott Benson e da sua moglie Bethany Hockenberry , che avevano tagliato fuori Holowka dalla campagna crowfunding di Kickstarter alludendo a cause molto gravi.

"Alec Holowka, mio fratello e migliore amico è morto questa mattina," scrive Eileen, "Tutti coloro che mi conoscono sanno quanto abbia cercato di sostenere i sopravvissuti in ogni momento," intendendo le persone che, come il fratello, "soffrono a causa di malattie mentali e disturbi della personalità". La ragazza prosegue nel dire che con queste parole non intende giustificare i reati di cui Holowka si è reso responsabile, ma che "dentro di sé era una persona che teneva agli altri e voleva trovare il modo di dimostrare la sua gentilezza."



Stando sempre al tweet, lo sviluppatore era già in riabilitazione da diversi giorni in una clinica a Manitoba, distretto canadese in cui risiedeva. Holowka aveva ricevuto parole di solidarietà da diverse persone nell’ambiente, ma altrettante accuse avevano iniziato a emergere fino al tragico gesto. Il profilo del designer risulta ora chiuso, dopo diverse pesanti risposte date dalla sorella ai commenti degli hater. "Uscite, prendetevi cura di qualcuno e lavorate strenuamente per prevenire in prima persona eventi come questi".