L’Australia banna Bonaire, il nuovo videogioco dei creatori di GTA

A quanto pare Rockstar Games si sta preparando all'annuncio del suo prossimo videogioco.



Gli autori di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, infatti, hanno provato a registrare il marchio "Bonaire" ricevendo un gran bel rifiuto dall'ente di classificazione australiano.



I contenuti del progetto sarebbero fin troppo violenti e così l’agenzia che si occupa dell’approvazione dei prodotti di intrattenimento per il mercato australiano lo ha bannato ancor prima che venisse annunciato e messo in vendita.



Non è ancora chiaro se il nome registrato appartiene al sottotitolo di una serie già esistente o a una proprietà intellettuale totalmente nuova e, probabilmente, bisognerà attendere ulteriori movimenti ufficiali/ufficiosi prima di scoprire la verità.



Tuttavia, le ipotesi degli appassionati puntano tutto su un’espansione caraibica di Red Dead Redemption 2, che probabilmente sarà a tema zombie come successo nel caso del suo predecessore con Undead Nightmare.



In seguito alla pubblicazione del capolavoro western per PlayStation 4 e Xbox One, avvenuta lo scorso anno, si è parlato tanto di una versione PC dello stesso, di GTA 6 e Bully 2, ma non sappiamo ancora quale sarà la prossima mossa di Rockstar: continuate a seguirci per saperne di più.



