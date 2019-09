Videogiochi: la mascotte degli Iron Maiden diventa una star del calcio

Gli Iron Maiden sono sempre stati i maestri del merchandise. Sono in pochi coloro che non ne abbiano mai ascoltato almeno una canzone o posseduto una maglietta raffigurante il mitico e inquietante Eddie , mascotte della band. Dopo aver lanciato una propria marca di birra nel 2003 e girato il mondo a bordo dell’Ed Force One, aereo pilotato dal cantante Bruce Dickinson , la famosa band heavy metal si è affacciata anche all’universo dei videogiochi lanciando lo scorso luglio il gioco di ruolo Legacy of The Beast , dopo una causa da 2 milioni di dollari intentata contro 3D Realms , accusata di plagio per uno sparatutto che faceva riferimento al gruppo.

Nel video, il batterista Nicko McBrain e soci si mostrano curiosissimi e felici mentre danno un’occhiata all’evento calcistico già disponibile per il download, dove compare Eddie in tenuta da calciatore con i colori che ricordano la nazionale brasiliana, per celebrare l’inizio delle tappe del Legacy of the Beast Tour proprio in Sud America.



I giocatori potranno vestire i panni dello scheletrico testimonial in cinque diverse versioni, che includeranno inoltre Argentina, Cile, Messico e West Ham, in onore della squadra di calcio preferita del bassista Steve Harris.