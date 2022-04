Videogiochi: Kim Kardashian minaccia di fare causa a Roblox per un finto sex tape

Purtroppo alla sua fama si accompagna tuttavia

una lunga stringa di denunce e cause legali

Kim Kardashian

fare causa alla piattaforma a causa di un presunto sex tape

, tra le quali la più recente da parte della nota star americana, che ha minacciato dicontenuto in uno dei giochi a disposizione degli utenti.

Nell'ultimo episodio della serie tv

The Kardashians

, il figlio di sei anni della celebrità, Saint, si è imbattuto nel banner in questione e l'ha mostrato a sua madre, la quale ha esclamato: "Ho tutto il tempo, tutti i soldi e tutte le risorse per raderli al f****o suolo".

"Non va affatto bene, Saint era su Roblox ieri quando è apparsa una cosa del c***o e lui ha iniziato a ridere davanti a un’immagine con la mia faccia sopra", ha confidato la Kardashian nel prosieguo dell'episodio, descrivendo l'incidente al suo ex marito

Kanye West

. "Era un gioco che qualcuno aveva creato che diceva 'Kim's New Sex Tape' quando ci cliccavi sopra".

Roblox ha bandito lo sviluppatore del gioco, sostenendo di non aver mai avuto a che fare con il filmato

tolleranza zero per i contenuti sessuali di qualsiasi tipo

. "Il video non è mai stato disponibile sulla nostra piattaforma", ha dichiarato un portavoce. "Abbiamo una moderazione rigorosa e politiche atte a proteggere la nostra community, compresa lache violano le nostre regole. Il link al video che ha aggirato i nostri filtri è stato rapidamente rimosso e fortunatamente è stato visibile solo a un numero estremamente limitato di utenti sulla piattaforma".

L’incidente va dunque a sommarsi alla lunga serie di citazioni in giudizio in cui Roblox ha iniziato a imbattersi già a partire dallo scorso anno

, tra cui una causa per 200 milioni di dollari per l'utilizzo non autorizzato di canzoni nei giochi a disposizione degli utenti, quella per aver pubblicato minacce terroristiche e per aver ospitato una serie di videogame in cui erano stati ricreati i terribili scenari di sparatorie di massa.

Nel tentativo di tutelarsi e tutelare gli utenti più giovani,

Roblox Corporation ha lanciato dunque un servizio di verifica dell'ID

e sta lavorando attivamente per limitare e bloccare sul nascere episodi come quello appena citato.