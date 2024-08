Opening Night Live: Indiana Jones e l'antico Cerchio tra i videogiochi dell'evento

Keighley ha ribadito che durante l'evento digitale saranno mostrati alcuni dei titoli più attesi in uscita tra la fine di quest'anno e il 2025, inclusi Call of Duty: Black Ops 6 (che offrirà uno sguardo alla sua campagna single-player), Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals e altri due titoli per gli amanti delle esperienze profonde: Sid Meier's Civilization VII e Dune Awakening. Tra i titoli confermati precedentemente da Keighley, ci saranno anche Lost Records: Bloom & Rage, nuova avventura a sfondo musicale creata da Don't Nod, e Kingdom Come: Deliverance 2, seguito del gioco di ruolo medievale realizzato da Warhorse Studios e previsto indicativamente entro la fine di quest'anno.