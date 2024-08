Avowed slitta al 2025: Microsoft rinvia il lancio del gioco di ruolo per Xbox

Avowed sarà dunque disponibile dal 18 febbraio 2025 e potrebbe rappresentare la prima "hit" per la casa di Redmond in un anno che promette di offrire anche esclusive del calibro di South by Midnight, DOOM: The Dark Ages e Fable, che (in ordine di uscita) dovrebbero esordire nel corso dell'anno insieme ad altre produzioni minori e dei contenuti aggiuntivi per gli attuali titoli. La strategia è chiara: con dieci titoli previsti per la fine del 2024, Microsoft teme di ritrovarsi con troppa carne al fuoco nella parte finale di quest'anno e con poche "attrattive" per il 2025, rischiando di non offrire un quantitativo di titoli sufficiente ad alimentare gli abbonamenti a Xbox Game Pass.