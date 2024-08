Microsoft punta sulla Gamescom 2024: ben 50 giochi alla fiera tedesca

Alcuni di questi giochi saranno presenti in versione dimostrativa, altri avranno degli spazi dedicati a foto e altre iniziative che potranno essere scoperte dai fan presenti a Colonia all'interno dello complesso fieristico Koelnmesse. Per quanto riguarda il gruppo Activision Blizzard, ci sarà spazio per World of Warcraft: The War Within, Diablo IV: Vessel of Hatred e gli ultimi aggiornamenti di Diablo Immortal, mentre tra le novità più attese prodotte da terze parti non mancheranno Star Wars Outlaws, Dustborn, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Visions of Mana. Spazio infine anche alle produzioni indipendenti, con Replaced, The Alters e Funko Fusion tra i titoli più attesi.