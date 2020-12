Videogiochi: il capo di PlayStation mostra un video della PS5 sottosopra e poi lo cancella

Fin dal suo debutto, uno dei dilemmi che ha attanagliato migliaia di giocatori è stato come posizionare la propria PS5 . La console infatti è stata croce e delizia dei fan specialmente a causa del suo design davvero insolito, che ha portato anche diverse celebrità del mondo di sport e spettacolo a pubblicare immagini in cui appare nella posizione sbagliata. Poteva capitare a tutti, certo, ma non a Hermen Hulst , responsabile di PlayStation Studios, che nei giorni scorsi ha pubblicato un video di casa sua in cui la PS5 risulta posizionata sottosopra, per poi cancellarne la parte "incriminata" .

Hulst, capo dei Worldwide Studios di PlayStation e precedentemente co-fondatore di Guerilla Games, ha pubblicato un video della sua configurazione sui social media nei giorni scorsi, prima di eliminare rapidamente il post a seguito dei commenti di alcuni utenti che gli hanno fatto notare come la console fosse posizionata in modo insolito.

Apparentemente riconoscendo l'errore, Hulst ha quindi ricaricato il video con la console incriminata ritagliata dal filmato. PS5 viene fornita infatti in bundle, con un supporto per poterla posizionare verticalmente o orizzontalmente con l'unità disco che dovrebbe essere esposta nella parte inferiore della console (non superiore come nel video).

Senza il supporto, la console può essere instabile e incline a scivolare. La rimozione del video non è passata inosservata, scatenando al contrario una marea di commenti, tra cui alcuni che avrebbero preferito che il direttore di PlayStation avesse ammesso l'errore invece di cancellarlo. "Forse la sua PS5 è difettosa, quindi l'ha capovolta in modo che i giochi potessero girare, in modo simile a come si faceva con la prima PlayStation", ha ironizzato un altro utente.

Errore umano o un ripensamento sulla progettazione della console? Lo stesso inconveniente era capitato al calciatore della Lazio Ciro Immobile, che in una foto sempre sui social aveva suscitato l'immancabile ilarità dei fan. Certo, un'azione del genere compiuta dal direttore dell'azienda della stessa console, più che sorridere fa un po' riflettere.

