Videogiochi: il calcio femminile si prepara al debutto su Football Manager

"Non vogliamo assolutamente creare una versione di Football Manager esclusivamente femminile", ha svelato il responsabile dello studio, Miles Jacobson. "Quello che vogliamo fare è aggiungere il calcio femminile a Football Manager. Sappiamo che aggiungere il calcio femminile costerà milioni e il ritorno economico a breve termine sarà minimo. Ma non è questo il punto. È innegabile che esista un soffitto di cristallo per il calcio femminile, e vogliamo contribuire il più possibile a distruggerlo. Crediamo nell'eguaglianza per tutti e vogliamo essere parte della soluzione".

IGN

Come confermato da Jacobson, non si tratterà di una versione alternativa di Football Manager dedicata esclusivamente al calcio femminile ma di un'ampliamento del database che, nei prossimi capitoli della serie, consentirà agli allenatori di gestire squadre maschili e femminili e passare dall'una all'altra.

Al momento, questa funzionalità non è in programma per l'episodio in uscita a fine anno, poiché la software house punta a integrare nel videogioco gestionale le leghe femminili "nel modo più autentico possibile", mantenendo lo stesso grado di realismo e l'attenzione ai dettagli per cui è famosa la serie. È probabile che l'introduzione dei primi campionati femminili sia destinata ad arrivare nel 2022, ma a seconda della complessità di questo processo il team di sviluppo potrebbe prendersi un po' di tempo extra.

