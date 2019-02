Videogiochi, grande ritorno in vista: sta arrivando Dead or Alive 6

Quella che va dal 25 febbraio al 3 marzo sarà un'altra grande settimana per il mondo dei videogiochi: sono in arrivo Dead or Alive 6, atteso ritorno di una delle serie picchiaduro più apprezzate di sempre, DiRT Rally 2.0, seguito dell'acclamata simulazione di rally ricca di licenze ufficiali, e la beta pubblica di Tom Clancy's The Division 2, una succosa prova gratuita in vista del lancio previsto per il 15 marzo. Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi giorni:



Martedì 26 febbraio



- Townsmen – A Kingdom Rebuilt per PC

- Rad Rodgers: Radical Edition per Switch

- 8-Bit Invaders per PS4 e Xbox One

- Dirt Rally 2.0 per PC, PS4 e Xbox One

- Stellaris: Console Edition per PS4 e Xbox One

- Nier: Automata – Game of the Yorha Edition per PC e PS4



Mercoledì 27 febbraio



- PlanTechtor per PC (Rift e Vive)

- Overcome per PC



Giovedì 28 febbraio



- Ape Out per PC e Switch

- Deltarune: Chapter 1 per PS4 e Switch

- Fimbul per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Blast Zone Tournament per PC, PS4 e Xbox One

- Battlloon per PC e Switch



Venerdì 1 marzo



- Dead or Alive 6 per PC, PS4 e Xbox One

- ToeJam & Earl: Back in the Groove per PC, PS4, Xbox One e Switch

- The Division 2 (beta pubblica) per PC, PS4 e Xbox One