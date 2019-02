Arriva HoloLens 2, il nuovo casco per la "realtà mista" di Microsoft

Non a caso, i dispositivi per la realtà mista vengono utilizzati anche nel settore medico e quello ingegneristico, oltre che artistico e scolastico, perché permettono, ad esempio, di visualizzare informazioni sui pazienti durante un'operazione o di fare da supporto nella realizzazione di un motore.



Meno diffuso, ma comunque presente, è anche l'utilizzo nel mondo dei videogiochi, con titoli investigativi, rompicapi e arcade studiati appositamente per sfruttare l'interazione con gli ologrammi.



Una tecnologia attualmente utilizzata quasi esclusivamente in campo business, ma che grazie a HoloLens ha intenzione di farsi strada tra i consumatori, nonostante il prezzo non sia decisamente alla portata di tutti e questa seconda versione sia indirizzata maggiormente alle aziende.



HoloLens 2 promette tante migliorie sia dal punto di vista tecnologico che ergonomico, con campo di visione raddoppiato, una migliore gestione delle interazioni, un'ergonomia triplicata e un design più compatto.



Il visore sarà disponibile entro la fine dell'anno, inizialmente nei mercati di Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Australia e Nuova Zelanda. In attesa di notizie sul suo debutto in Italia, vi lasciamo al suo video di presentazione, buona visione!