GOG cambia proprietà: CD Projekt Red vende il negozio di videogiochi al co-fondatore Kiciński

A confermarlo è stato Michał Nowakowski, co-amministratore delegato di CD Projekt Red: secondo il manager, la vendita permetterà all'azienda di focalizzarsi su una "tabella di marcia ambiziosa" e sull'espansione dei suoi franchise con nuovi prodotti, sottolineando che GOG.com finirà "in ottime mani". Nowakowski ha ringraziato inoltre il team della piattaforma per la collaborazione e ha assicurato che le prossime uscite di CD Projekt Red saranno disponibili anche su GOG.