Videogiochi: gatto si trasforma in Pikachu dopo una cura al pelo

Che piacciano o meno, ciascuno di noi ha sentito parlare dei Pokémon almeno una volta nella sua vita. Le curiose creature della nota serie a cartoni giapponese e del videogioco creato da Game Freak per Nintendo, popolano quotidianamente la rete di curiosi aneddoti. Dopo il piccolo opossum salvato in Australia dalle sembianze tipiche del personaggio principale Pikachu , ecco il gatto tailandese che ha fatto impazzire la rete per il suo pelo giallo che ricorda il simpatico animaletto .

Tutto è partito da un'infezione fungina, la cosiddetta "tigna", che la sua padrona Supamas aveva notato su una delle zampette anteriori del suo bellissimo gatto dal manto bianco Ka-Pwong. Dopo aver tentato diverse cure per cercare di preservarne il pelo, la donna si era risolta nel chiedere consiglio alla madre, che le aveva proposto di utilizzare la curcuma, spezia indiana conosciuta per le sue proprietà antisettiche e antifungine.

Le era stato consigliato inoltre di non utilizzare la spezia solo sulla parte interessata dall'infezione, ma di cospargere interamente il manto di Ka-Pwong tramite uno spazzolino da denti, in maniera che il fungo non potesse presentarsi in qualche altra zona del corpo del felino. La cura ha sortito l'effetto sperato, ma con un curioso effetto collaterale: il gatto è diventato completamente giallo, assumendo il colore tipico di Pikachu. “Il mio gatto sarà anche diventato tutto giallo, ma ora è di nuovo allegro e mangia molto come al solito" ha affermato Supamas.

La donna tailandese ha pubblicato le immagini del gatto Pokémon in rete, suscitando non poche perplessità da parte degli utenti, ma precisando prontamente che la terapia naturale "ha ridotto il prurito e Ka-Pwong non lecca più l'area della ferita".

Tuttavia, ha ribadito che non ripeterà il trattamento prima di aver consultato un veterinario. Supamas ha rassicurato tutti dicendo che il colore svanirà entro 3 mesi e che il pelo del suo gatto tornerà presto candido. Intanto in rete, qualcuno si è divertito a modificare le immagini di Ka-Pwong, trasformandolo in un Pikachu in pelo e ossa!

